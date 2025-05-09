Во Львов 9 мая прибыли делегации 35 стран ЕС: какие у них планы

Андрей Сибига и делегации стран ЕС во Львове 9 мая / © МИД Украины

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Во Львов 9 мая, в День Европы, прибыли министры и дипломаты из 35 стран Евросоюза и Совета Европы. Впереди у них два важных события.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

«Во Львов прибыли европейские министры и дипломаты: присутствуют делегации 35 государств и Совета Европы», — говорится в заявлении.

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Главу европейской дипломатии Кайю Каллас и европейских коллег приветствовали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Визит европейских чиновников начался с чествования на Лычаковском кладбище украинских героев, которые пали, защищая государство в войне с Россией.

«Во время встречи мы обсудили дальнейшие совместные усилия по укреплению Украины, усилению давления на Россию и продвижению вступления Украины в ЕС», — процитировали в МИД Сибигу.

Он отметил, что впереди два важных события: встреча министров иностранных дел ЕС и заседание Core Group по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

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Европейские чиновники во Львове 9 мая / © МИД Украины

Андрей Сибига во Львове 9 мая / © МИД Украины

В то же время Каллас также опубликовала в Сети фото из Львова 9 мая.

«Сегодня мы празднуем День Европы вместе с Украиной и ее народом. Ведь в семье радость и трудности разделяют все. Вместе с министрами иностранных дел мы стоим бок о бок с Украиной за длительный мир. За будущее, в которое мы верим», — говорится в сообщении главы евродипломатии.

Кайя Каллас, Денис Шмыгаль, Андрей Сибига и представители стран ЕС во Львове 9 мая

Представители стран ЕС в Львове 9 мая

Могилы украинских героев на Лычаковском кладбище во Львове

Напомним, 9 мая в Украине и мире отмечают День Европы. Это знаковая дата для ЕС и всех стран, поддерживающих евроинтеграцию. Этот день чествует Декларацию Шумана, которую 9 мая 1950 года объявил министр иностранных дел Франции Робер Шуман. Она стала основой для создания Европейского объединения угля и стали — первого этапа европейского экономического сотрудничества, что впоследствии привело к созданию Евросоюза.