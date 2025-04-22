Европа очертила США красные линии касательно Украины: детали

Украина и Европа / © Associated Press

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После встречи в Париже Европа высказала США красные линии по отношению к Украине. Такое заявление сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в преддверии нового раунда дискуссий в Лондоне.

Об этом пишет Independent.

"Единственная цель, которая нас волнует, это защита французских интересов и европейской безопасности. Именно поэтому, когда США решают занять позицию посредника, мы заставляем их услышать, в чем заключаются наши красные линии", — сказал Барро для радио franceinfo, пишет Sky News.

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По его мнению, пасхальное перемирие Владимира Путина в Украине было маркетинговой операцией. Она была направлена на то, чтобы остановить Дональда Трампа, который стал нетерпеливым к нему из-за неудачных попыток добиться быстрого прекращения огня.

Напомним, в Киеве 9 мая соберутся министры иностранных дел ЕС, чтобы отпраздновать День Европы.