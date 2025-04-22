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Європа окреслила США червоні лінії щодо України: деталі
Про що саме йдеться, наразі невідомо.
Після зустрічі у Парижі Європа висловила США червоні лінії щодо України. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро напередодні нового раунду дискусій у Лондоні.
Про це пише Independent.
“Єдина мета, яка нас хвилює, це захист французьких інтересів та європейської безпеки. Саме тому коли США вирішують зайняти позицію посередника, ми змушуємо їх почути, в чому полягають наші “червоні лінії”, — сказав Барро для радіо franceinfo, пише Sky News.
На його думку, “великоднє перемир’я” Володимира Путіна в Україні було маркетинговою операцією. Вона була спрямована на те, щоб зупинити Дональда Трампа, який став нетерплячим щодо нього через невдалі спроби досягти швидкого припинення вогню.
Нагадаємо, у Києві 9 травня зберуться міністри закордонних справ ЄС, щоб відсвяткувати День Європи.