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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2981
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Європа окреслила США червоні лінії щодо України: деталі

Про що саме йдеться, наразі невідомо.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Україна та Європа

Україна та Європа / © Associated Press

Після зустрічі у Парижі Європа висловила США червоні лінії щодо України. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро напередодні нового раунду дискусій у Лондоні.

Про це пише Independent.

“Єдина мета, яка нас хвилює, це захист французьких інтересів та європейської безпеки. Саме тому коли США вирішують зайняти позицію посередника, ми змушуємо їх почути, в чому полягають наші “червоні лінії”, — сказав Барро для радіо franceinfo, пише Sky News.

На його думку, “великоднє перемир’я” Володимира Путіна в Україні було маркетинговою операцією. Вона була спрямована на те, щоб зупинити Дональда Трампа, який став нетерплячим щодо нього через невдалі спроби досягти швидкого припинення вогню.

Нагадаємо, у Києві 9 травня зберуться міністри закордонних справ ЄС, щоб відсвяткувати День Європи.

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Дата публікації
Кількість переглядів
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