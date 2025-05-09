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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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До Львова 9 травня прибули делегації 35 країн ЄС: які у них плани

У День Європи Львів став центром зустрічі європейських міністрів та дипломатів з 35 країн для обговорення підтримки України та створення трибуналу щодо агресії РФ.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Андрій Сибіга та делегації країн ЄС у Львові 9 травня

Андрій Сибіга та делегації країн ЄС у Львові 9 травня / © МЗС України

До Львова 9 травня, у День Європи, прибули міністри та дипломати з 35 країн Євросоюзу та Ради Європи. Попереду у них дві важливі події.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

«До Львова прибули європейські міністри і дипломати: присутні делегації 35 держав та Ради Європи», — вказано в заяві.

Очільницю європейської дипломатії Каю Каллас і європейських колег привітали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Візит європейських посадовців розпочався зі вшанування на Личаківському кладовищі українських героїв, які полягли, захищаючи державу у війні з Росією.

«Під час зустрічі ми обговорили подальші спільні зусилля для зміцнення України, посилення тиску на Росію та просування вступу України до ЄС», — процитували в МЗС Сибігу.

Він зазначив, що попереду дві важливі події: зустріч міністрів закордонних справ ЄС та засідання Core Group зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Європейські посадовці у Львові 9 травня / © МЗС України

Європейські посадовці у Львові 9 травня / © МЗС України

Андрій Сибіга у Львові 9 травня / © МЗС України

Андрій Сибіга у Львові 9 травня / © МЗС України

Водночас Каллас також опублікувала у Мережі фото зі Львова 9 травня.

«Сьогодні ми святкуємо День Європи разом з Україною та її народом. Адже в родині радість і труднощі розділяють усі. Разом із міністрами закордонних справ ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною за тривалий мир. За майбутнє, в яке ми віримо», — йдеться у повідомленні очільниці євродипломатії.

Кая Каллас, Денис Шмигаль, Андрій Сибіга та представники країн ЄС у Львові 9 травня / © Кая Каллас

Кая Каллас, Денис Шмигаль, Андрій Сибіга та представники країн ЄС у Львові 9 травня / © Кая Каллас

Представники країн ЄС у Львові 9 травня / © Кая Каллас

Представники країн ЄС у Львові 9 травня / © Кая Каллас

Могили українських героїв на Личаківському кладовищі у Львові / © Кая Каллас

Могили українських героїв на Личаківському кладовищі у Львові / © Кая Каллас

Нагадаємо, 9 травня в Україні і світі святкують День Європи. Це знакова дата для ЄС та для всіх країн, які підтримують євроінтеграцію. Цей день вшановує Декларацію Шумана, яку 9 травня 1950 року оголосив міністр закордонних справ Франції Робер Шуман. Вона стала основою для створення Європейського об’єднання вугілля і сталі — першого етапу європейської економічної співпраці, що згодом призвело до утворення Євросоюзу.

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