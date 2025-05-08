"Мирного процесу немає": експерт сказав, що має зробити ЄС для України та для себе

Військова допомога від ЄС та США / © ТСН.ua

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Жодного мирного процесу довкола війни Росії проти України насправді немає, це симулякр. Тому задля власного захисту Європа має включитися, збільшувати витрати на оборону, інвестувати у свій ОПК, щоб не залежати від США, а також озброювати Україну.

Таку думку TSN.ua висловив виконавчий директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

Експерт пояснив, чому, на його думку, про мир в Україні не йдеться.

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«Жодного мирного процесу немає. Це симулякр. Про мир насправді не йдеться. Україна і наші європейські партнери почали гратися в це, проводити якісь перемовини виключно, щоб тримати США на європейському континенті, щоб була допомога Україні, і певна підпора (американські гарантії — ред.), якщо їхній контингент буде на території України. Це пов’язано з шостою і п’ятою статтями НАТО», — пояснив Хара.

Він зауважив, що НАТО — це США плюс. Експерт пояснив, що командні структури Альянсу, логістика, розвідка та зв’язок здебільшого є американськими. Тому потрібен дозвіл використовувати структури НАТО, щоб забезпечити функціонування європейського контингенту на території України.

Європа має включитися

«Європейці усвідомили, що це не якась війна за територію, це не війна просто про Україну і її майбутнє. Це про існування Європи, європейського континенту. І тому, звичайно, вони мають включитися», — сказав директор Центру оборонних стратегій.

За його словами, наступний момент надзвичайно складний для європейців — пояснити своїм громадянам, чому мають вони збільшувати витрати на оборону. Жителям країн ЄС доведеться трохи затягувати паски та, можливо, зменшувати якісь соціальні програми тощо. Експерт зауважив, що це буде боляче.

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Ще одна проблема, яка стоїть перед Європою, — як заохотити своїх громадян бути готовими воювати за свою демократію та свободу.

«Цього немає у великій кількості суспільств. Я не кажу про балтійські держави, північну Європу, Швецію, Фінляндію, можливо, Норвегію. В інших суспільствах такого немає. Та ж сама Німеччина зіштовхується з проблемами пацифікації і недофінансування оборонки», — описав ситуацію Хара.

Європа має інвестувати в ОПК

Експерт наполягає на тому, що Європі слід інвестували у власний оборонно-промисловий комплекс, аби не залежати від США.

«Далі. Потрібне залізо — треба інвестувати в ОПК. Європейцям треба зменшувати свою залежність від американських технологій. Бо США можуть зупиняти передачу чи продаж, а в нашому випадку навіть застосування вже переданих озброєнь, якщо вони вважають, що якісь їхні інтереси можуть бути зачеплені», — розповів Хара.

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За його словами, «є розуміння, що американці виходять з Європи. І залишають Європу, фактично, напризволяще».

«В них свої проблеми, передусім Китай. Вони не встигають стримувати Китай по кількості морської компоненти тощо», — пояснив експерт.

Треба озброювати Україну

Він наголосив, що Європі для власного виживання необхідно озброювати Україну.

«І, звичайно, щоб вижити, потрібно озброюватися. Щоб вижити і купити час, потрібно озброювати Україну, бо ми зараз знищуємо агресивний потенціал. Навіть припинення вогню буде викликом для європейців. Оскільки росіяни можуть спровокувати конфлікт, наприклад, у Балтиці, або, наприклад, щодо Румунії, щоб зруйнувати єдність НАТО. Якщо єдність НАТО буде зруйнована, непотрібно буде завойовувати ці території», — резюмував Хара.

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До слова, напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила — якщо Україна не отримає мирну угоду з Росією на власних умовах, що президент РФ Володимир Путін може влаштувати нові, ширші напади. Тому очільниця ЄК наполягає на тому, що ЄС має підтримати оборонну промисловість України, повністю припинити імпорт російського газу та продовжувати процес вступу Києва до свого складу.

Своєю чергою єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що ЄС подвоїть військову допомогу Україні, якщо президент США Дональд Трамп не переконає Путіна укласти мир.