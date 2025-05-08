"Перемир'я" Путіна: чи припинили росіяни атаки на фронті

Перемир’я

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Російські війська продовжують наступати по всій лінії фронту. Так, «парадне припинення вогню» Путіна виявилося фарсом.

Про це сказав голова МЗС України Андрій Сибіга.

За нашими військовими даними, попри заяви Путіна, російські війська продовжують наступати по всій лінії фронту. З півночі до полудня Росія здійснила 734 порушення режиму припинення вогню та 63 штурмові операції, 23 з яких досі тривають; 586 атак на позиції наших військ, 464 з яких були з використанням важкого озброєння; 176 ударів FPV-дронами та 10 авіаударів з використанням 16 керованих авіабомб.

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«Ми належним чином реагуємо на всі атаки та ділимося всією відповідною інформацією про порушення Росією режиму припинення вогню зі Сполученими Штатами, ЄС та європейськими партнерами, всіма іншими державами та міжнародними організаціями. Ми не дозволимо Путіну нікого обдурити, коли він навіть не дотримується власного слова», — зазначив Сибіга.

Він нагадав: Україна залишається готовою до щонайменше 30-денного повного припинення вогню і заходів зміцнення довіри, що дозволить провести мирні переговори та знайти реальний шлях до справедливого і сталого миру.

У РНБО також прокоментували чергове недотримання обіцянок з боку РФ.

«Росія бреше — оголошене ними „перемир‘я“ досі не запрацювало, вони атакують на фронті. За перемир‘я хочуть видати тільки відсутність „Шахедів“ у небі, але перемир‘я — це коли ніхто з них не стріляє, не тривають їх штурмові дії, як зараз, і замовкає вся арта», — написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

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Раніше Годжес назвав три причини перемир’я Путіна.