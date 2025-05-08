"Перемирие" Путина: прекратили ли россияне атаки на фронте

Перемирие

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Российские войска продолжают наступать по всей линии фронта . Да, «парадное прекращение огня» Путина оказалось фарсом.

Об этом сказал глава МИД Украины Андрей Сибига.

По нашим военным данным, несмотря на заявления Путина, российские войска продолжают наступать по всей линии фронта. С полуночи до полудня Россия совершила 734 нарушения режима прекращения огня и 63 штурмовых операции, 23 из которых до сих пор продолжаются; 586 атак на позиции наших войск, 464 из которых были с использованием тяжелого вооружения; 176 ударов FPV-дронов; и 10 авиаударов с использованием 16 управляемых авиабомб.

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«Мы правильно реагируем на все атаки и делимся всей соответствующей информацией о нарушении Россией режима прекращения огня с Соединенными Штатами, ЕС и европейскими партнерами, всеми другими государствами и международными организациями. Мы не позволим Путину никого обмануть, если он даже не следует собственному слову», — отметил Сибига.

Он напомнил: Украина остается готова к минимуму 30-дневному полному прекращению огня и мерам укрепления доверия, что позволит провести мирные переговоры и найти реальный путь к справедливому и устойчивому миру.

В СНБО также прокомментировали очередное несоблюдение обещанного со стороны РФ.

«Россия лжет – объявленное ими „перемирие“ до сих пор не заработало, они атакуют на фронте. За перемирие хотят выдать только отсутствие "Шахедов" в небе, но перемирие - это когда никто из них не стреляет, не продолжаются их штурмовые действия, как сейчас, и умолкает вся арта», - написал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

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Ранее Годжес назвал три причины перемирия Путина.