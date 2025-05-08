“Це була б катастрофа”: генерал США попередив, чим обернеться визнання анексії Криму

Генерал США попередив, чим обернеться визнання анексії Криму / © Getty Images

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Визнання Сполученими Штатами анексії Криму Росією стало б політичною та стратегічною катастрофою.

Про це в інтерв’ю 24 Каналу заявив генерал-лейтенант армії США у відставці, колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес.

“Це було б катастрофою для репутації Сполучених Штатів, — наголосив Годжес. — Жодна з європейських країн такого не підтримає. Після цього авторитет США опинився б у сміттєвому баці”.

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Генерал застеріг, що сигнал поступливості з боку Вашингтона одразу буде використано Пекіном. Зокрема, це може заохотити Китай до подальших агресивних дій — проти Тайваню, на Філіппінах чи в Південнокитайському морі.

Також, за словами Годжеса, сам підхід, коли Крим можуть “віддати” Росії з огляду на вже встановлений контроль чи нібито мовні особливості регіону — це абсурд. Він вважає, що така логіка демонструє глибоке нерозуміння суті війни, її історичного контексту та цілей України.

“Чому Сполучені Штати мали б погодитися й сказати: “Ну, Росія вже там, і вони розмовляють російською”? Це повний абсурд”, — сказав він.

Годжес закликав Київ не погоджуватись на жодні кулуарні домовленості між США та Росією, навіть якщо вони будуть позиціонуватися як мирна ініціатива. Він зазначив, що навіть Туреччина, ймовірно, не визнає анексії.

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Окрім стратегічного програшу, такий крок США мав би і практичні наслідки — він загрожує планам відновлення України. Міжнародні інвестори, побоюючись нової фази війни, просто не вкладатимуться в проєкти на потенційно спірній території.

“Я не бачу в цьому жодної користі. Лише ризики — для України, для Заходу, для глобальної безпеки”, — підсумував генерал.

Раніше ексгенерал США Бен Годжес пояснив, чому Київ не повинен йти на поступки Росії.