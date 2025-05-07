ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
121
Час на прочитання
1 хв

Переговори з РФ: британський експерт пояснив, чи можуть США "вмити руки"

Джеймс Ніксі з Chatham House не виключає, що адміністрація Трампа може вмити руки, вийти з переговорів та припинити будь-яку військову допомогу Україні.

Автор публікації
Фото автора: Христина Зеленюк Христина Зеленюк
Переговори з РФ

Переговори з РФ / © ТСН.ua

Якщо переговорний процес з РФ зазнає невдачі, адміністрація Трампа дійсно може «вмити руки» і вийти з перемовин та припинити будь-яку військову допомогу Україні.

Таку думку висловив Джеймс Ніксі, директор програми «Росія та Євразія» у Chatham House у Лондоні ексклюзивно для ТСН.ua.

«Це може статися. Як я вже казав вище, Путін, хоч і є хитрим оператором, він не може не перебільшувати свої можливості. Це ставить навіть цю бездушну адміністрацію США у скрутне становище, якщо Росія бомбардуватиме українські міста під час „мирних“ переговорів або переговорів про припинення вогню», — сказав експерт.

Раніше Джеймс Ніксі назвав, які є подальші сценарії війни РФ проти України.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США більше не наполягають на укладенні 30-денного перемир’я в Україні.

Натомість керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна готова до переговорів з Росією, але за однієї умови — після повноцінного припинення вогню.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
121
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie