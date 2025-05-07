Переговори з РФ: британський експерт пояснив, чи можуть США "вмити руки"

Переговори з РФ / © ТСН.ua

Реклама

Якщо переговорний процес з РФ зазнає невдачі, адміністрація Трампа дійсно може «вмити руки» і вийти з перемовин та припинити будь-яку військову допомогу Україні.

Таку думку висловив Джеймс Ніксі, директор програми «Росія та Євразія» у Chatham House у Лондоні ексклюзивно для ТСН.ua.

«Це може статися. Як я вже казав вище, Путін, хоч і є хитрим оператором, він не може не перебільшувати свої можливості. Це ставить навіть цю бездушну адміністрацію США у скрутне становище, якщо Росія бомбардуватиме українські міста під час „мирних“ переговорів або переговорів про припинення вогню», — сказав експерт.

Реклама

Раніше Джеймс Ніксі назвав, які є подальші сценарії війни РФ проти України.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США більше не наполягають на укладенні 30-денного перемир’я в Україні.

Натомість керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна готова до переговорів з Росією, але за однієї умови — після повноцінного припинення вогню.