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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Переговоры с РФ: британский эксперт объяснил, могут ли США "умыть руки"

Джеймс Никси из Chatham House не исключает, что администрация Трампа может умыть руки, выйти из переговоров и прекратить любую военную помощь Украине.

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Фото автора: Кристина Зеленюк Кристина Зеленюк
Переговоры с РФ

Переговоры с РФ / © ТСН.ua

Если переговорный процесс с РФ терпит неудачу, администрация Трампа действительно может «умыть руки», выйти из переговоров и прекратить любую военную помощь Украине.

Такое мнение высказал Джеймс Никси, директор программы «Россия и Евразия» в Chatham House в Лондоне эксклюзивно для ТСН.ua.

«Это может произойти. Как я уже говорил выше, Путин, хоть и является хитрым оператором, он не может не преувеличивать свои возможности. Это ставит даже эту бездушную администрацию США в затруднительное положение, если Россия будет бомбить украинские города во время мирных переговоров или переговоров о прекращении огня», — сказал эксперт.

Ранее Джеймс Никси назвал, какие есть дальнейшие сценарии войны РФ против Украины.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США больше не настаивают на заключении 30-дневного перемирия в Украине.

В то же время руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, но при одном условии после полноценного прекращения огня.

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Дата публикации
Количество просмотров
121
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