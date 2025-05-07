Які подальші сценарії війни РФ проти України: британський аналітик відповів

Як закінчиться війна / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

Сценарії подальшого розвитку війни Росії проти України залежать від кроків адміністрації Трампа та дій ЄС.

Таку думку висловив Джеймс Ніксі, директор програми «Росія та Євразія» у Chatham House у Лондоні ексклюзивно для ТСН.ua.

Ніксі не думає, що Трамп кине виклик Путіну та посилить тиск на Росію, особливо після підписання угоди про надра з Україною.

Реклама

«Я думаю, що зближення з Росією, яку Трамп, здається, поважає як рівноправну силу часів Холодної війни, ймовірно, важливіше (для нього — Ред.), ніж угода із Зеленським та „святість контракту“. Це правда, що Путін може перебільшувати свої можливості. Але, зрештою, Трамп вважає, що Путін приносить йому більше користі, ніж Зеленський. Це світ, в якому ми живемо», — припустив експерт.

Ніксі припускає, що Трамп не продовжуватиме політику Байдена щодо підтримки України.

«Я думаю, що Трамп частково визначає себе як „анти-Байдена“. Тож триматися з Україною стільки, скільки потрібно (хоча це саме по собі недосконала мантра) фактично протилежне тому, що має на увазі Трамп. Трамп не є чесним посередником і не на боці України (він сам це сказав)», — зазначає аналітик.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що вимоги Росії для припинення війни проти України є завищеними. Також він заявив про роздратування США щодо обох сторін.

Реклама