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Які подальші сценарії війни РФ проти України: британський аналітик відповів
Експерт аналітичного центру Chatham House вважає, що угода про корисні копалини з Україною не переконає Трампа відмовитися від ідеї «дружити» з Москвою.
Сценарії подальшого розвитку війни Росії проти України залежать від кроків адміністрації Трампа та дій ЄС.
Таку думку висловив Джеймс Ніксі, директор програми «Росія та Євразія» у Chatham House у Лондоні ексклюзивно для ТСН.ua.
Ніксі не думає, що Трамп кине виклик Путіну та посилить тиск на Росію, особливо після підписання угоди про надра з Україною.
«Я думаю, що зближення з Росією, яку Трамп, здається, поважає як рівноправну силу часів Холодної війни, ймовірно, важливіше (для нього — Ред.), ніж угода із Зеленським та „святість контракту“. Це правда, що Путін може перебільшувати свої можливості. Але, зрештою, Трамп вважає, що Путін приносить йому більше користі, ніж Зеленський. Це світ, в якому ми живемо», — припустив експерт.
Ніксі припускає, що Трамп не продовжуватиме політику Байдена щодо підтримки України.
«Я думаю, що Трамп частково визначає себе як „анти-Байдена“. Тож триматися з Україною стільки, скільки потрібно (хоча це саме по собі недосконала мантра) фактично протилежне тому, що має на увазі Трамп. Трамп не є чесним посередником і не на боці України (він сам це сказав)», — зазначає аналітик.
Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що вимоги Росії для припинення війни проти України є завищеними. Також він заявив про роздратування США щодо обох сторін.