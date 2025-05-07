Росія пригрозила Києву обстрілом "Орешніка": експерти оцінили рівень небезпеки

Путін знову погрожує вдарити по Києву «Орешніком» / © ТСН

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Після того, як російський президент Володимир Путін заявив про можливість удару по Києву «Орешніком», а заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив, що в українській столиці «10 травня може не настати», рівень загроз для України оцінили військові експерти Владислав Селезньов та Олег Жданов.

На думку колишнього речника Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, в цьому разі є перевірений «рецепт», показник того, буде такий удар чи ні.

«Маю „рецепт“ — відкриваєте сайт амбасади США, або Франції, або Німеччини, або Великої Британії і читаєте. Якщо посадовці на місцях, якщо не їдуть у бік Львова чи Варшави, то все буде добре і жоден „Орешнік“ по столиці не прилетить», — каже Владислав Селезньов.

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Він додає, що Путіну треба, щоб Україна погодилася на триденне перемир’я.

«Воно йому потрібно для безпеки гостей на параді та для підготовки до наступних атак. Очевидно, що ці три доби він може використати для підтягування додаткових сил і засобів. Уже був такий досвід у квітні. Під час тридцятигодинного перемир’я ворог підтягнув резерви та зараз атакує нас північно-західніше від Торецька (Донецька область — Ред)», — каже військовий експерт.

До цього Селезньов додає, спираючись додатково на дані Центру протидії дезинформації: «Раніше було два пуски „Орешніка“. Один був вдалим, прилетіло по „Південмашу“, там важко було промахнутися. Другий пуск був невдалим. Хто може гарантувати, що третій пуск буде вдалим? Ніхто».

Своєю чергою військовий експерт Олег Жданов вважає, що ймовірність удару «Орешніком» по Києву — 50 зі 100%.

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«Скажу так: враховуючи безумство Путіна, до його заяв треба однаково ставитися серйозно. Ми бачили, що було в Дніпрі. Я думаю, що Путін дуже переймається через 9 травня. Він сьогодні побоюється махати ядерною дубиною. Хоча я не здивуюся, якщо вийде Медведєв і знову почне всіх лякати. Щодо „Орешніка“ можу додати, що це більше політичний популізм. Але сказати, що цього не буде — неможливо, оскільки Росією керує Путін. Тобто 50 на 50».

Як відомо, вперше Росія атакувала Україну новою балістичною ракетою «Орешнік», яка здатна нести ядерний заряд, 21 листопада 2024 року. Тоді ворог ударив по Дніпру. Ракета мала кілька боєголовок.

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