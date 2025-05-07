У Путіна зробили заяву про актуальність перемир’я та "Орешнік"

Дмитро Пєсков і Володимир Путін / © Associated Press

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Ініціатива президента Росії Володимира Путіна про триденне перемир’я з нагоди Дня перемоги залишається чинною.

Про це заявив спікер російського диктатора Дмитро Пєсков.

Пєсков сказав, що позиція Росії щодо перемир’я добре відома. Речник очільника Кремля також прокоментував можливу відповідь з боку РФ на потенційну атаку українських безпілотників.

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«У цьому випадку нема чого коментувати. Наша позиція щодо перемир’я добре відома. Всі вказівки дані, жодних нових елементів тут немає», — сказав спікер Путіна журналістам, відповідаючи на запитання, чи можна очікувати відповіді Росії на українські удари, і чи буде знову використано ракетний комплекс «Орешнік».

Нагадаємо, 28 квітня Путін оголосив перемир’я з нагоди 9 травня, коли в РФ святкуватимуть 80-ту річницю перемоги у Другій світовій війні. Згідно з обіцянками, це перемир’я розпочнеться від 00:00 8 травня і триватиме до 00:00 11 травня. Зауважимо, що Москві відкинула пропозицію Києва про встановлення повного припинення вогню на 30 днів, яке Україна пропонувала натомість.

Вранці 7 травня російські пропагандисти повідомили, що Путін начебто доручив Міноборони визначити цілі у Києві для удару «Орешніком» у відповідь на потенційні українські атаки у Москві в День перемоги.