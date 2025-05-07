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У Путіна зробили заяву про актуальність перемир’я та "Орешнік"
Дмитро Пєсков заявив, що позиція Росії щодо перемир’я не змінилася, та прокоментував можливість використання «Орешніка» проти України.
Ініціатива президента Росії Володимира Путіна про триденне перемир’я з нагоди Дня перемоги залишається чинною.
Про це заявив спікер російського диктатора Дмитро Пєсков.
Пєсков сказав, що позиція Росії щодо перемир’я добре відома. Речник очільника Кремля також прокоментував можливу відповідь з боку РФ на потенційну атаку українських безпілотників.
«У цьому випадку нема чого коментувати. Наша позиція щодо перемир’я добре відома. Всі вказівки дані, жодних нових елементів тут немає», — сказав спікер Путіна журналістам, відповідаючи на запитання, чи можна очікувати відповіді Росії на українські удари, і чи буде знову використано ракетний комплекс «Орешнік».
Нагадаємо, 28 квітня Путін оголосив перемир’я з нагоди 9 травня, коли в РФ святкуватимуть 80-ту річницю перемоги у Другій світовій війні. Згідно з обіцянками, це перемир’я розпочнеться від 00:00 8 травня і триватиме до 00:00 11 травня. Зауважимо, що Москві відкинула пропозицію Києва про встановлення повного припинення вогню на 30 днів, яке Україна пропонувала натомість.
Вранці 7 травня російські пропагандисти повідомили, що Путін начебто доручив Міноборони визначити цілі у Києві для удару «Орешніком» у відповідь на потенційні українські атаки у Москві в День перемоги.