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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Динамо" оголосило про підписання колумбійського футболіста

Анхель Торрес офіційно став гравцем "біло-синіх".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Анхель Торрес

Анхель Торрес / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" оголосило про трансфер колумбійського вінгера Анхеля Торреса.

Новачок приєднався до "біло-синіх" у статусі вільного агента та підписав контракт терміном до червня 2028 року, повідомляється на офіційному сайті "Динамо".

У складі киян Анхель виступатиме під 17-м номером. Зазначається, що 25-річний футболіст грає як на правому фланзі атаки, так і на лівому.

Торрес робив свої перші кроки у футболі в колумбійському клубі "Реал Академія", а у 18-річному віці перебрався до Європи.

Спочатку він виступав за юнацьку команду португальського "Порту", у складі якої не лише став ключовим гравцем, а й у першому ж своєму сезоні виграв Юнацьку лігу УЄФА, зігравши у турнірі 8 матчів і забивши 2 м'ячі.

Влітку 2022-го Анхель опинився в мальтійському клубі "Бальцан" і провів там один сезон, забивши 15 м'ячів у 23 матчах місцевого чемпіонату. Він став третім найкращим бомбардиром чемпіонату і допоміг своїй команді потрапити до кваліфікації Ліги конференцій.

Далі Торрес виступав в Австралії за "Сентрал Кост Марінерс" – команду, яка за його участі стала чемпіоном (23 матчі, 13 голів).

За три тури до кінця "Динамо" лідирує в УПЛ, випереджаючи "Олександрію" на чотири очки. У наступному матчі команда Олександра Шовковського 9 травня на виїзді зіграє з "Поліссям".

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Дата публікації
Кількість переглядів
111
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