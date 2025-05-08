Перша допомога в разі укусу змії: що категорично заборонено робити

Сезон змій розпочався / © Associated Press

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В Україні вже фіксують випадки укусу змії цього року. Отрута гадюки викликає руйнування червоних кров’яних тілець у крові людини. Після укусу виникає болісний набряк із множинними дрібними крововиливами — геморагіями. Часто люди намагаються допомогти самі собі, наприклад, починають висмоктувати отруту. Це категорично заборонено робити.

Як не нашкодити собі до прибуття медиків — читайте нижче.

Що не можна робити в разі укусу змії

Не накладайте джгут або тугу пов’язку. Це може призвести до порушення кровообігу, ішемії та навіть ампутації кінцівки.

Не розрізайте місце укусу та не намагайтеся висмоктати отруту. Ці дії неефективні і можуть спричинити додаткові ушкодження тканин та інфекції.

​Не прикладайте лід або не занурюйте уражену ділянку у воду. Це може погіршити стан тканин та прискорити поширення отрути.

​Не вживайте алкоголь або кофеїн. Ці речовини можуть прискорити всмоктування отрути в організм.

​Не приймайте знеболювальні препарати, як-от аспірин, ібупрофен або напроксен. Вони можуть підвищити ризик кровотечі.

Не намагайтеся зловити або вбити змію. Це може призвести до повторного укусу. Натомість якщо це безпечно, запам’ятайте її вигляд або сфотографуйте з безпечної відстані для ідентифікації.

Нагадаємо, на Львівщині дитину вкусила змія. Дівчинку доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

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