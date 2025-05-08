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Первая помощь при укусе змеи: что категорически запрещено делать
Укус змеи — это чрезвычайная ситуация, которая нуждается в немедленной медицинской помощи.
В Украине уже фиксируют случаи укуса змеи в этом году. Яд змеи вызывает разрушение красных кровяных телец крови человека. После укуса возникает болезненный отек с множественными мелкими кровоизлияниями — геморрагиями. Часто люди пытаются помочь сами себе, например, начинают высасывать яд. Это категорически запрещено делать.
Как не навредить себе до прибытия медиков — читайте ниже.
Что нельзя делать при укусе змеи
Не накладывайте жгут или тугую повязку. Это может привести к нарушению кровообращения, ишемии и даже ампутации конечности.
Не разрезайте место укуса и не пытайтесь высосать яд. Эти действия неэффективны и могут повлечь за собой дополнительные повреждения тканей и инфекции.
Не прикладывайте лед или не погружайте пораженный участок в воду. Это может усугубить состояние тканей и ускорить распространение яда.
Не употребляйте алкоголь или кофеин. Эти вещества могут ускорить всасывание яда в организм.
Не принимайте обезболивающие препараты, такие как аспирин, ибупрофен или напроксен. Они могут повысить риск кровотечения.
Не пытайтесь поймать или убить змею. Это может привести к повторному укусу. Если это безопасно, запомните ее вид или сфотографируйте с безопасного расстояния для идентификации.
Напомним, во Львовской области ребенка укусила змея. Девочку доставили в больницу в состоянии средней тяжести.