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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Первая помощь при укусе змеи: что категорически запрещено делать

Укус змеи — это чрезвычайная ситуация, которая нуждается в немедленной медицинской помощи.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Сезон змей начался

Сезон змей начался / © Associated Press

В Украине уже фиксируют случаи укуса змеи в этом году. Яд змеи вызывает разрушение красных кровяных телец крови человека. После укуса возникает болезненный отек с множественными мелкими кровоизлияниями — геморрагиями. Часто люди пытаются помочь сами себе, например, начинают высасывать яд. Это категорически запрещено делать.

Как не навредить себе до прибытия медиков — читайте ниже.

Что нельзя делать при укусе змеи

  • Не накладывайте жгут или тугую повязку. Это может привести к нарушению кровообращения, ишемии и даже ампутации конечности. ​

  • Не разрезайте место укуса и не пытайтесь высосать яд. Эти действия неэффективны и могут повлечь за собой дополнительные повреждения тканей и инфекции.

  • Не прикладывайте лед или не погружайте пораженный участок в воду. Это может усугубить состояние тканей и ускорить распространение яда.

  • Не употребляйте алкоголь или кофеин. Эти вещества могут ускорить всасывание яда в организм.

  • Не принимайте обезболивающие препараты, такие как аспирин, ибупрофен или напроксен. Они могут повысить риск кровотечения. ​

  • Не пытайтесь поймать или убить змею. Это может привести к повторному укусу. Если это безопасно, запомните ее вид или сфотографируйте с безопасного расстояния для идентификации. ​

Напомним, во Львовской области ребенка укусила змея. Девочку доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

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