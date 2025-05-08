Відправлення військ до України: що каже Мерц

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Наразі питання про відправлення німецьких військових до України не стоїть. Але Німеччина має інші можливості для надання Україні гарантій безпеки або спостереженні за припиненням вогню.

Про це повідомив новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, якого цитує DW.

Відповідну заяву Мерц зробив в інтерв’ю, яке він дав у літаку під час своєї першої закордонної поїздки на посаді канцлера.

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«Ми ще дуже далекі від припинення вогню, і ще далі — від мирної угоди», — зазначив він.

Проте Мерц згадав про інші способи, якими Німеччина може надати Україні гарантії безпеки або допомогу у спостереженні за припиненням вогню: «Ми могли б і надалі надавати дуже сильну підтримку українській армії, постачати її озброєннями за допомогою США в рамках спільних європейських зусиль».

За його словами, існує ціла низка можливостей для забезпечення того, щоб «така угода про припинення вогню була надійно закріплена і щоб наступна мирна угода дійсно дотримувалася».

Нагадаємо, що цього тижня Фрідріх Мерц офіційно був обраний канцлером Німеччини. Призначення відбулося з другої спроби, оскільки під час першого голосування Мерцу не вистачило голосів.

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