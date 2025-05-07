Мерц відповів, чи зможе Європа компенсувати підтримку США України

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не вважає, що Європа зможе повністю компенсувати підтримку США України, тому що для досягнення миру потрібне надання допомоги Вашингтоном.

Про це він заявив журналістам після зустрічі в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає кореспондент Укрінформ.

«Ми переконані, що війна не може бути завершена без продовження політичної і військової ангажованості США. Європейці не зможуть її повністю замістити», — заявив Мерц.

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Як сказав канцлер, Євросоюз готовий «зробити свій внесок», але все одно потребуватиме допомоги з боку США.

«Ми з європейського боку, з боку Німеччини, Франції, Великої Британії, а також багатьох інших країн ЄС, готові зробити свій внесок, ми цього хочемо. Але ми знаємо також, що потребуємо американців і надалі», — сказав канцлер.

Також стало відомо, що Мерц обговорюватиме з адміністрацією американського президента Дональда Трампа залишення «на борту» і відповідальність в рамках НАТО та щодо України.

Мерц висловив сподівання, що російська сторона все ж прийме пропозицію Сполучених Штатів, а також Європейського Союзу, про початок мирних переговорів та досягнення дипломатичного вирішення найближчим часом.

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Участь США важлива, зауважив новий глава німецького уряду, й для гарантування безпеки Німеччини, Європи, зокрема, завдяки «ядерній парасольці», яку наразі забезпечує Вашингтон.

Водночас, Мерц вважає за необхідне вести дискусії про «розширення» такої «парасольки» з європейськими ядерними державами — Францією і Великою Британією.

Також Мерц запропонував обговорення у форматі «3 + 3» — за участю голів урядів, міністрів оборони та закордонних справ з обох боків. Втім, повторив він, це не може бути заміною ядерних гарантій, які наразі надають Європі США.

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