Мерц ответил, сможет ли Европа компенсировать поддержку США

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц / © Associated Press

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Канцлер Германии Фридрих Мерц не считает, что Европа сможет полностью компенсировать поддержку США Украины, потому что для достижения мира требуется оказание помощи Вашингтону.

Об этом он заявил журналистам после встречи в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает корреспондент Укринформ.

«Мы уверены, что война не может быть завершена без продолжения политической и военной ангажированности США. Европейцы не смогут ее полностью заменить», — заявил Мерц.

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Как сказал канцлер, Евросоюз готов «внести свой вклад», но все равно потребует помощи со стороны США.

«Мы с европейской стороны, со стороны Германии, Франции, Великобритании, а также многих других стран ЕС готовы внести свой вклад, мы этого хотим. Но мы знаем также, что нуждаемся в американцах и дальше», — сказал канцлер.

Также стало известно, что Мерц будет обсуждать с администрацией американского президента Дональда Трампа оставление «на борту» и ответственность в рамках НАТО и Украины.

Мерц выразил надежду, что российская сторона все же примет предложение Соединенных Штатов, а также Европейского Союза о начале мирных переговоров и достижении дипломатического решения в ближайшее время.

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Участие США важно, заметил новый глава немецкого правительства, и для обеспечения безопасности Германии, Европы, в частности, благодаря «ядерному зонтику», обеспечиваемому Вашингтоном.

В то же время Мерц считает необходимым вести дискуссии о «расширении» такого «зонтика» с европейскими ядерными государствами — Францией и Великобританией.

Также Мерц предложил обсуждение в формате «3+3» — с участием глав правительств, министров обороны и иностранных дел по обе стороны. Впрочем, повторил он, это не может быть заменой ядерных гарантий, предоставляемых в настоящее время Европе США.

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