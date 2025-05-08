Отправка войск в Украину: что говорит Мерц

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

Реклама

Пока вопрос об отправке немецких военных в Украину не стоит. Но у Германии есть другие возможности для предоставления Украине гарантий безопасности или наблюдения за прекращением огня.

Об этом сообщил новый канцлер Германии Фридрих Мерц, которого цитирует DW.

Соответствующее заявление Мерц сделал в интервью, которое он дал в самолете во время своей первой заграничной поездки в должности канцлера.

Реклама

«Мы еще очень далеки от прекращения огня, и еще дальше — от мирного соглашения», — отметил он.

Однако Мерц упомянул о других способах, которыми Германия может предоставить Украине гарантии безопасности или помощь в наблюдении за прекращением огня: «Мы могли бы и дальше оказывать очень сильную поддержку украинской армии, снабжать ее вооружениями с помощью США в рамках совместных европейских усилий».

По его словам, существует целый ряд возможностей для обеспечения того, чтобы «такое соглашение о прекращении огня было надежно закреплено и чтобы следующее мирное соглашение действительно соблюдалось».

Напомним, что на этой неделе Фридрих Мерц официально был избран канцлером Германии. Назначение состоялось со второй попытки, поскольку во время первого голосования Мерцу не хватило голосов.

Реклама