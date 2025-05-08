"Мирного процесса нет": эксперт сказал, что должен сделать ЕС для Украины и для себя

Военная помощь от ЕС и США / © ТСН.ua

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Никакого мирного процесса вокруг войны России против Украины на само деле нет, это симулякр. Поэтому ради собственной защиты Европа должна включиться, увеличивать расходы на оборону, инвестировать в свой ОПК, чтобы не зависеть от США, а также вооружать Украину.

Такое мнение TSN.ua высказал исполнительный директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

Эксперт объяснил, почему, по его мнению, о мире в Украине речь не идет.

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«Никакого мирного процесса нет. Это симулякр. О мире на самом деле речь не идет. Украина и наши европейские партнеры начали играть в это, проводить какие-то переговоры исключительно, чтобы держать США на европейском континенте, чтобы была помощь Украине, и определенное подспорье (американские гарантии — ред.), если их контингент будет на территории Украины. Это связано с шестой и пятой статьями НАТО», — объяснил Хара.

Он отметил, что НАТО — это США плюс. Эксперт объяснил, что командные структуры Альянса, логистика, разведка и связь в основном являются американскими. Поэтому необходимо разрешение использовать структуры НАТО, чтобы обеспечить функционирование европейского контингента на территории Украины.

Европа должна включиться

«Европейцы осознали, что это не какая-то война за территорию, это не война просто об Украине и ее будущем. Это о существовании Европы, европейского континента. И поэтому, конечно, они должны быть включены», — сказал директор Центра оборонных стратегий.

По его словам, следующий момент чрезвычайно сложен для европейцев — объяснить своим гражданам, почему они должны увеличивать расходы на оборону. Жителям стран ЕС придется немного затягивать пояса и, возможно, уменьшать социальные программы и т.д. Эксперт отметил, что это будет больно.

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Еще одна проблема, стоящая перед Европой, — как привлечь своих граждан к готовности воевать за свою демократию и свободу.

«Этого нет в большом количестве обществ. Я не говорю о балтийских государствах, северной Европе, Швеции, Финляндии, возможно, Норвегии. В других обществах такого нет. Та же Германия сталкивается с проблемами пацификации и недофинансирования оборонки», — описал ситуацию Хара.

Европа должна инвестировать в ОПК

Эксперт настаивает на том, что Европе следует инвестировать в собственный оборонно-промышленный комплекс, чтобы не зависеть от США.

«Дальше. Нужно железо — нужно инвестировать в ОПК. Европейцам нужно сокращать свою зависимость от американских технологий. Потому что США могут останавливать передачу или продажу, а в нашем случае даже применение уже переданных вооружений, если они считают, что их интересы могут быть затронуты», — рассказал Хара.

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По его словам, есть понимание, что «американцы выходят из Европы. И покидают Европу фактически на произвол судьбы».

«У них свои проблемы, прежде всего Китай. Они не успевают сдерживать Китай по количеству морских компонентов и тому подобное», — объяснил эксперт.

Надо вооружать Украину

Он подчеркнул, что Европе для собственного выживания необходимо вооружать Украину.

«И конечно, чтобы выжить, нужно вооружаться. Чтобы выжить и купить время, нужно вооружать Украину, потому что мы сейчас уничтожаем агрессивный потенциал. Даже прекращение огня станет вызовом для европейцев. Поскольку россияне могут спровоцировать конфликт, например в Балтике, или, например, в Румынии, чтобы разрушить единство НАТО. Если единство НАТО будет разрушено, не нужно будет завоевывать эти территории», — резюмировал Хара.

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К слову, накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила — если Украина не получит мирное соглашение с Россией на собственных условиях, что президент РФ Владимир Путин может устроить новые, более широкие нападения. Поэтому глава ЕК настаивает, что ЕС должен поддержать оборонную промышленность Украины, полностью прекратить импорт российского газа и продолжать процесс вступления Киева в свой состав.

В свою очередь еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС удвоит военную помощь Украине, если президент США Дональд Трамп не убедит Путина заключить мир.