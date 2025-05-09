Володимир Путін / © Getty Images

Реклама

У своїх публічних виступах Володимир Путін виправдовував війну проти України різними аргументами: необхідністю захищати російськомовних на Донбасі, потребою «демілітаризації» та «денацифікації» України, а також прагненням утримати нібито вороже НАТО на відстані.

Про це пише The Economist.

«На папері Росія має амбітні плани. Вона прагне збільшити чисельність своїх збройних сил до 1,5 мільйона військовослужбовців, порівняно з приблизно 1,3 мільйона у вересні. 2023 року було оголошено про створення нового формування — 44-го армійського корпусу в Карелії, на кордоні з Фінляндією, перші підрозділи якого вже зазнали втрат в Україні», — пишуть журналісти.

Реклама

Росія також розширює кілька бригад до повноцінних дивізій. Усі ці заходи триватимуть роками, але якщо Росії вдасться реалізувати ці плани, як зазначає розвідка Литви, вона збільшить кількість військ, техніки та озброєння на західному напрямку на 30–50%.

За словами нещодавньої оцінки данської розвідки, 2024 року російська програма переозброєння «змінила характер — від відновлення до активного військового нарощування», метою якої є досягти можливості «воювати на рівних з силами НАТО», йдеться в матеріалі.

«Питання в тому, коли вони почнуть наступну війну», — зазначала Кая Каллас минулого року, коли вона була прем’єр-міністром Естонії.

Аналітик Конрад Музика зазначає, що поки війна в Україні триває, Росія не матиме вільних сухопутних сил, здатних створити серйозну загрозу для НАТО. Але навіть якщо перемир’я буде підписано, Росії буде важко відволікти велику кількість військ, оскільки це може дозволити Україні повернути собі територію.

Реклама

Раніше повідомлялося, що Москва спробує скористатися глибокою етнічною та релігійною напруженістю, щоб розпалити подальші заворушення на Балканах.