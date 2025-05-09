ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
1 хв

Підкреслила талію денімом: акторка Клер Дейнс відвідала гламурний галавечір

Акторка обрала для заходу вбрання від дизайнера, який багато років тому створив для неї дуже особливу сукню.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Клер Дейнс

Клер Дейнс / © Associated Press

Клер Дейнс з’явилися на червоній доріжці весняного галаконцерту New York City Ballet 2025, який відбувся в Лінкольн-центрі в Нью-Йорку. Вона відвідала захід зі своїм чоловіком Г’ю Денсі, якого шанувальники романтичних комедій чудово пам’ятають по ролі у фільмі «Шопоголік».

Клер Дейнс і Хью Денсі / © Associated Press

Клер Дейнс і Хью Денсі / © Associated Press

Клер носила на цьому заході вбрання від Gapstudios by Zac Posen, яке включало довгу спідницю з деніму та білий лаконічний топ із V-подібним декольте. Волосся акторка уклала у «мокру» зачіску, зробила яскравий макіяж, а також одягла масивні сережки.

Клер Дейнс / © Associated Press

Клер Дейнс / © Associated Press

Нагадаємо, що Клер і дизайнера Зака Позена пов’язує давня дружба і один дуже особливий проєкт — саме він створив унікальну сукню, яку акторка носила на Met Gala 2016 року. Її сукня світилася в темряві.

Клер Дейнс / © Getty Images

Клер Дейнс / © Getty Images

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
50
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie