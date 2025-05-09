Підкреслила талію денімом: акторка Клер Дейнс відвідала гламурний галавечір

Клер Дейнс / © Associated Press

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Клер Дейнс з’явилися на червоній доріжці весняного галаконцерту New York City Ballet 2025, який відбувся в Лінкольн-центрі в Нью-Йорку. Вона відвідала захід зі своїм чоловіком Г’ю Денсі, якого шанувальники романтичних комедій чудово пам’ятають по ролі у фільмі «Шопоголік».

Клер Дейнс і Хью Денсі / © Associated Press

Клер носила на цьому заході вбрання від Gapstudios by Zac Posen, яке включало довгу спідницю з деніму та білий лаконічний топ із V-подібним декольте. Волосся акторка уклала у «мокру» зачіску, зробила яскравий макіяж, а також одягла масивні сережки.

Клер Дейнс / © Associated Press

Нагадаємо, що Клер і дизайнера Зака Позена пов’язує давня дружба і один дуже особливий проєкт — саме він створив унікальну сукню, яку акторка носила на Met Gala 2016 року. Її сукня світилася в темряві.

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Клер Дейнс / © Getty Images