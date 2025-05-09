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- Шоу-бізнес
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Підкреслила талію денімом: акторка Клер Дейнс відвідала гламурний галавечір
Акторка обрала для заходу вбрання від дизайнера, який багато років тому створив для неї дуже особливу сукню.
Клер Дейнс з’явилися на червоній доріжці весняного галаконцерту New York City Ballet 2025, який відбувся в Лінкольн-центрі в Нью-Йорку. Вона відвідала захід зі своїм чоловіком Г’ю Денсі, якого шанувальники романтичних комедій чудово пам’ятають по ролі у фільмі «Шопоголік».
Клер носила на цьому заході вбрання від Gapstudios by Zac Posen, яке включало довгу спідницю з деніму та білий лаконічний топ із V-подібним декольте. Волосся акторка уклала у «мокру» зачіску, зробила яскравий макіяж, а також одягла масивні сережки.
Нагадаємо, що Клер і дизайнера Зака Позена пов’язує давня дружба і один дуже особливий проєкт — саме він створив унікальну сукню, яку акторка носила на Met Gala 2016 року. Її сукня світилася в темряві.