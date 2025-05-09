Лукашенко неожиданно увидел угрозу в ЕС: подробности заявления

Александр Лукашенко / © Associated Press

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Европейский Союз якобы не является исключительно политическим и экономическим объединением.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Он также добавил, что ЕС сейчас трансформировался в военно-политический блок с реваншистскими амбициями.

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Напомним, ранее Лукашенко сообщал, что он «задержался у власти». В этой связи он даже попросил белорусов немного потерпеть. Он управляет страной уже более 30 лет.