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Лукашенко неожиданно увидел угрозу в ЕС: подробности заявления
Подобную риторику активно распространяют в Кремле.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Европейский Союз якобы не является исключительно политическим и экономическим объединением.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Он также добавил, что ЕС сейчас трансформировался в военно-политический блок с реваншистскими амбициями.
Напомним, ранее Лукашенко сообщал, что он «задержался у власти». В этой связи он даже попросил белорусов немного потерпеть. Он управляет страной уже более 30 лет.