ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
798
Час на прочитання
1 хв

Лукашенко несподівано побачив загрозу в ЄС: подробиці заяви

Подібну риторику активно поширюють у Кремлі.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко / © Associated Press

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Європейський Союз нібито припинив бути винятково політичним та економічним об’єднанням.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Він також додав, що ЄС нині трансформувався у «військово-політичний блок з реваншистськими амбіціями».

Нагадаємо, раніше Лукашенко повідомляв, що він «затримався при владі». У зв’язку з цим він навіть попросив білорусів трохи потерпіти. Він керує країною вже понад 30 років.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie