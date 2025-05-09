Лукашенко несподівано побачив загрозу в ЄС: подробиці заяви

Олександр Лукашенко / © Associated Press

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Європейський Союз нібито припинив бути винятково політичним та економічним об’єднанням.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Він також додав, що ЄС нині трансформувався у «військово-політичний блок з реваншистськими амбіціями».

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Нагадаємо, раніше Лукашенко повідомляв, що він «затримався при владі». У зв’язку з цим він навіть попросив білорусів трохи потерпіти. Він керує країною вже понад 30 років.