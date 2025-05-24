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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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В Києві на Оболоні виявили уламки ракети "Іскандер" (фото)

Росіяни обстріляли Київ балістичними ракетами. Уламки «Іскандера» виявили на Оболоні

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Уламки «Іскандера»

Уламки «Іскандера» / © ТСН

В Києві виявили уламки хвостової частини ракети «Іскандер». Мешканці розповіли, що чули вибухи, а залишки ракети побачили вже зранку.

Про це повідомила кореспондентка ТСН.

«Все стріляло, але я нічого не бачив. Були вибухи, вікна бряжчали», — розповідає місцевий мешканець. Він побачив уламки лише вранці.

«Дуже гучно було вночі сьогодні. Ми майже до чотирьох не спали. Чули, як збивалося. Не бачили, тільки чули», — поділився інший свідок. А залишки ракети виявили випадково: «Вийшли з малим на вулицю — він побачив і каже: „Пожарка стоїть“. Ми вийшли, подивилися, це не пожарка, а сюрприз».

Уламки «Іскандера» / © ТСН

Уламки «Іскандера» / © ТСН

Уламки «Іскандера» / © ТСН

Уламки «Іскандера» / © ТСН

Уламки «Іскандера» / © ТСН

Уламки «Іскандера» / © ТСН

Керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що в ніч проти 24 травня окупанти атакували Київ 9 балістичними ракетами («Іскандер-М"/KN-23) та зграями БПЛА.

Він також додав, що Росія вдосконалила балістичні ракети для атак на Україну, через що системи Patriot, розраховані на їх перехоплення, можуть працювати не так результативно.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на нічний удар по Києву.

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