В Киеве на Оболони обнаружили обломки ракеты "Искандер" (фото)

Обломки «Искандера» / © ТСН

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В Киеве обнаружили обломки хвостовой части ракеты «Искандер». Жители рассказали, что слышали взрывы, а остатки ракеты увидели уже утром.

Об этом сообщила корреспондентка ТСН

«Все стреляло, но я ничего не видел. Были взрывы, окна дребезжали», — рассказывает местный житель. Он увидел обломки только утром.

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«Очень громко было ночью сегодня. Мы почти до четырех не спали. Слышали, как сбивалось. Не видели, только слышали», — поделился другой свидетель. А остатки ракеты обнаружили случайно: «Вышли с малым на улицу — он увидел и говорит: „Пожарка стоит“. Мы вышли, посмотрели, это не пожарка, а сюрприз».

Обломки «Искандера» / © ТСН

Обломки «Искандера» / © ТСН

Обломки «Искандера» / © ТСН

Руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что в ночь на 24 мая оккупанты атаковали Киев 9 баллистическими ракетами («Искандер-М"/KN-23) и стаями БПЛА.

Он также добавил, что Россия усовершенствовала баллистические ракеты для атак на Украину, из-за чего системы Patriot, рассчитанные на их перехват, могут работать не так результативно.

Напомним, Зеленский отреагировал на ночной удар по Киеву.

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