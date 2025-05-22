Кабмін назвав "літній" тариф на світло: скільки доведеться платити

У літні місяці вартість електрики для українців залишиться незмінною / © pixabay.com

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Кабінет міністрів України подовжив дію фіксованого тарифу за електроенергію для населення до 31 жовтня. Тож в літні місяці вартість світла для українців не зміниться — кіловат електроенергії коштуватиме 4,32 грн.

Про це йдеться в постанові уряду від 29.04.2025 №480.

Як відомо, від 1 червня минулого року тариф на світло збільшився від 2,64 грн до 4,32 грн за кВт/год, ця ціна діяла до кінця квітня 2025 року.

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Нещодавно з’явилася інформація, що від 1 червня 2025 року вартість електроенергії для побутових споживачів може збільшитися до 6,64 грн за кВт/год, а впродовж наступних 2-3 років тариф на електроенергію може сягнути 9 грн за кВт/год.

Зростання пов’язане із зобов’язаннями перед МВФ щодо приведення цін до ринкового рівня.

Однак рішенням уряду тариф на електроенергію для населення залишився на тому ж рівні.

Українці, у яких встановлені двозонні лічильники світла, можуть дещо скоротити свої витрати на оплату електроенергії. Для них діє нічний тариф — від 23:00 до 7:00 ранку. В цей період тариф складатиме — 2,16 грн за кіловат-годину. В інший час доби — 4,32 грн за кіловат-годину.

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Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що тариф на електроенергію, який був встановлений в Україні, діятиме протягом поточного опалювального сезону. Уряд не має планів щодо його збільшення. Очільник Міненерго також підтвердив, що залишатимуться чинними тарифи і на газ та його розподіл.

Очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко повідомив, що вартість електроенергії для українців уже влітку 2025 року, ймовірно, сягне 6,32 — 6,64 гривні за кіловат.

Основними причинами можливого зростання є:

енергетична криза в Україні (збільшення собівартості електроенергії)

збільшення інфраструктурних витрат (відновлення та модернізація електромереж)

вимога МВФ підвищити тарифи до ринкового рівня (це частина угоди України з міжнародними партнерами)