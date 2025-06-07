"Це не якась гра": Зеленський про новий удар по Харкову

Удар по Харкову 7 червня

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Кількість постраждалих у Харкові внаслідок удару КАБами сьогодні надвечір, 7 червня, зросла до 40 людей. Ще одна людина загинула.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережах.

«Чергове звіряче вбивство. Авіабомби по цивільних у місті — поруч навіть дитяча залізниця. Це не має жодного військового сенсу. Суто тероризм. І це триває вже понад три роки повномасштабної війни. Це не можна ігнорувати. Не можна на це заплющувати очі», — сказав глава держави.

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Зеленський наголосив, що йдеться «не про якусь гру», натякаючи на скандальне порівняння Трампа.

«Щодня ми втрачаємо наших людей тільки тому, що Росія відчуває безкарність. Потрібен жорсткий примус Росії до миру», — заявив він.

У своєму відеозверненні Зеленський додав, що росіяни уже всю добу б’ють по Харкову.

«Минулої ночі по Харкову був масований удар дронів, тепер — авіабомби. Десятки людей за добу постраждали. На жаль, є загиблі», — сказав він.

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Зеленський переконаний, що це — не удари у відповідь на операцію «Павутина» в РФ.

«І хто б там що не казав, це російські удари не „у відповідь“, а на знищення. Цілковитого знищення життя — вони хочуть цього. І в абсолютно всіх містах і селах на окупованій території справді видно, що означає прихід Росії. Єдине, про що піклуються окупанти, — це про військову інфраструктуру та про свою можливість вивезти з України все цінне», — підсумував він.

Нагадаємо, що увечері, 7 червня, російські війська знову атакували Харків, застосувавши керовані авіабомби (КАБ).

Минулої ночі Харків пережив найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. Загинуло троє мирних мешканців.

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