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Генерал Франции рассказал, при каких условиях возможно перемирие в Украине
Перемирие возможно только при массированной военной помощи Украине.
Путин не прекратит войну до тех пор, пока не захватит все украинские территории, которые Россия незаконно считает своими.
Об этом в интервью Укринформу заявил генерал французской армии и оборонный консультант Николя Ришу.
«Мы не забегаем вперед, но у меня большие сомнения, что он (Путин — ред.) остановится до достижения своих целей», — подчеркнул военный.
По словам генерала, Кремль не собирается идти на переговоры, а прекращение огня для России только технический шаг для перегруппировки. Первоначальное требование Москвы — отказ Украины от собственных территорий — свидетельствует, что Москва не заинтересована в реальном диалоге.
«Это доказательство того, что он не хочет вести переговоры, он будет воевать до тех пор, пока линия фронта не будет совпадать с административными границами областей», — объяснил Ришу.
По мнению генерала, единственной реальной предпосылкой к прекращению огня может стать мощная военная поддержка Украины. И именно США держат ключ к этому решению.
«Европа постепенно мобилизуется, но медленно и без координации. А Трамп — тот, кто сейчас держит ключ ко всему этому», — сказал он.
Ришу подчеркнул, что только поставки оружия могут изменить ход событий: «Санкции — это медленный яд. Они не останавливают войну. А темп войны — это танки, снаряды, логистика».
По словам генерала, массированные поставки дальнобойного оружия — это единственный способ заставить Путина остановиться, ведь он не хочет вести переговоры сейчас.
Напомним, по словам украинского историка и публициста Ярослава Грицака, с начала переговоров с Россией до объявления перемирия может пройти много времени, поэтому прекращение огня в этом году может и не произойти.
Он подчеркнул, что перемирие отвечает интересам Украины, поскольку способствует повышению уровня безопасности. Историк сравнил его с Минскими соглашениями, которые, хоть и не прекратили конфликт полностью, значительно снизили его масштаб и количество жертв.
По его мнению, перемирие позволяет снизить интенсивность боевых действий, получить паузу для отдыха и сосредоточиться на других важных задачах.