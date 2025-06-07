Генерал Франции рассказал, при каких условиях возможно перемирие в Украине

ВСУ / © ТСН.ua

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Путин не прекратит войну до тех пор, пока не захватит все украинские территории, которые Россия незаконно считает своими.

Об этом в интервью Укринформу заявил генерал французской армии и оборонный консультант Николя Ришу.

«Мы не забегаем вперед, но у меня большие сомнения, что он (Путин — ред.) остановится до достижения своих целей», — подчеркнул военный.

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По словам генерала, Кремль не собирается идти на переговоры, а прекращение огня для России только технический шаг для перегруппировки. Первоначальное требование Москвы — отказ Украины от собственных территорий — свидетельствует, что Москва не заинтересована в реальном диалоге.

«Это доказательство того, что он не хочет вести переговоры, он будет воевать до тех пор, пока линия фронта не будет совпадать с административными границами областей», — объяснил Ришу.

По мнению генерала, единственной реальной предпосылкой к прекращению огня может стать мощная военная поддержка Украины. И именно США держат ключ к этому решению.

«Европа постепенно мобилизуется, но медленно и без координации. А Трамп — тот, кто сейчас держит ключ ко всему этому», — сказал он.

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Ришу подчеркнул, что только поставки оружия могут изменить ход событий: «Санкции — это медленный яд. Они не останавливают войну. А темп войны — это танки, снаряды, логистика».

По словам генерала, массированные поставки дальнобойного оружия — это единственный способ заставить Путина остановиться, ведь он не хочет вести переговоры сейчас.

Напомним, по словам украинского историка и публициста Ярослава Грицака, с начала переговоров с Россией до объявления перемирия может пройти много времени, поэтому прекращение огня в этом году может и не произойти.

Он подчеркнул, что перемирие отвечает интересам Украины, поскольку способствует повышению уровня безопасности. Историк сравнил его с Минскими соглашениями, которые, хоть и не прекратили конфликт полностью, значительно снизили его масштаб и количество жертв.

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По его мнению, перемирие позволяет снизить интенсивность боевых действий, получить паузу для отдыха и сосредоточиться на других важных задачах.