Полуничний Місяць: чи побачать українці рідкісне явище

Над Землею зійде так званий полуничний Місяць / © Associated Press

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У ніч проти 11 червня українці зможуть спостерігати полуничний Місяць.

Про це повідомляє Timeanddate.

Найкраще буде милуватися Місяцем коли він сходитиме — від 21:03 10 червня.

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Повний Місяць цього червня буде особливим: через близькість до літнього сонцестояння, яке відбудеться 20 червня, він з’явиться дуже низько над горизонтом.

Оскільки Місяць перебуває навпроти Сонця та відображає положення зірки на небі, це створить ілюзію великого, золотисто-оранжевого диска. Він повільно підніматиметься на півдні.

Під час спостереження за Місяцем варто звернути увагу на яскраву зірку Антарес у сузір’ї Скорпіона, яка буде розташована у верхньому правому куті від Місяця.

Індіанські племена Північної Америки назвали такий Місяць полуничним на честь сезону, коли достигає ця ягода.

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За даними NASA, низьке розташування Місяця на небі також спричиняє оптичну ілюзію — місячна куля здається більшою. Вчені достеменно не знають, чому виникає ця ілюзія, але вважають, що це поєднання того, як наш мозок обробляє візуальну інформацію, і розміру Місяця порівняно з меншими об’єктами біля горизонту — деревами чи дахами будинків.