Супермісяць 19 серпня: що на нас чекає в цей час

Супермісяць – це коли місяць дуже близько до землі, а це означає, що ми не лише фізично, а й психологічно можемо відчути його вплив.

Астрологиня Марі Піон розповіла, що нас чекає у супермісяць і як воно вплине на кожного з нас. Саме ця повня має величний вплив на організм кожного з нас.

Кожна фаза місяця має свій ефект на нас

Молодик – зароджує в нас якісь ідеї, розв'язання питань, дає старт розвитку та породжує в нас нові емоції. Воно може впливати на наше самопочуття, як новизна;

– зароджує в нас якісь ідеї, розв'язання питань, дає старт розвитку та породжує в нас нові емоції. Воно може впливати на наше самопочуття, як новизна; Повня – фіксує, підсумовує та дає результати;

– фіксує, підсумовує та дає результати; Супермісяць – це коли ми на собі фізично відчуваємо конкретні симптоми.

Ця повня знаходиться у Водолії, а це означає, що вплив іде на лімфу, кров, серцево-судинну систему. Отже, якщо ви маєте певні проблеми у цій сфері вашого здоров’я, ви маєте бути надзвичайно обережними у цей період.

Окрім того, ми зараз не лише під впливом повні, а й знаходимось у достатньо агресивному періоді впливу Марса та Юпітера, які провокують агресію та небезпеку не лише для здоров’я, а й нашої країни в цілому, ба більше, навіть на світовому рівні цей вплив спонукає до конфліктів.

Що ж нам дає ця повня

Результат, який був від ідеї починання та тих емоцій, які виникали у нас молодик у Водолії, а це було на початку року, січень, який породив у нас певні ідеї. Саме тому, наразі ми маємо певну реалізацію цих ідей.

Що варто врахувати в цей період

В цей період підіймаються питання родових програм. Стосунки з батьком та батьківським родом. На все це впливає не лише місяць, а й квадратура сонця, у якій ми зараз знаходимося;

Увага до здоров’я, особливо, лімфатичної системи;

Підіймаються ті питання, які відповідають за свободу та певне обмеження прав та дій;

Будуть нові законодавчі проєкти та акти, які можуть обурювати суспільство;

Буде багато обговорень всього у мас-медіа та соціальних мережах, на рівні хайпу та хейту. Отже, не всю інформацію варто сприймати навсправжки;

Може трапитися багато чого провокативного, що підготує нас до осіннього коридору затемнень. А там будуть певні ключові політичні події (вибори), то ж зараз ми можемо спостерігати якісь "показові виступи" та гру на публіку. Назвемо це "трейлером до майбутнього фільму".

Те, що починало зароджуватися на початку місяця ось зараз знайде свою реалізацію. Тож десь 20 серпня ми матимемо вплив того, що зароджувалося близько 8 серпня. Все це буде відбуватися, бо саме цей серпень – надзвичайно кармічний місяць.

Це період винахідників, початку нових творчих проєктів, тож для багатьох, особливо для Стрільців, це період матиме креативний імпульс, натхнення, коли можна щось створювати та започатковувати нове. Це чудовий період для астрологів або тих, хто хотів почати вивчати цю тему, щоб розібратися в собі та, можливо, створити свою натальну карту. Сюди можна віднести тематику містики: таро та езотерику.

Це час наставників, вчителів та коучів, новаторства та нових технологій, особливе в медицині.

Отже, можна сказати, що це – революційна повня, яка може обурювати та спрямовувати до певних активних дій, на фоні бажання вийти за рамки обмежень, які встановлюються на нашу свободу.

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