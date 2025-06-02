Канада – Украина: где и когда смотреть товарищеский матч

Сборная Украины по футболу / © УАФ

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В субботу, 7 июня, сборная Украины по футболу сыграет с командой Канады на товарищеском турнире Canadian Shield-2025.

Поединок состоится на стадионе BMO Field в Торонто, который в 2026 году будет принимать встречи финальной части чемпионата мира.

Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

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Где смотреть матч Канада – Украина

Прямая трансляция матча Канада – Украина будет доступна на медиасервисе MEGOGO, а также бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Канада – Украина.

После игры с Канадой команда Сергея Реброва проведет еще один матч в рамках Canadian Shield-2025. Во вторник, 10 июня, "сине-желтые" сразятся с Новой Зеландией.

Напомним, в сентябре этого года сборная Украины будет стартовать в отборе на чемпионат мира-2026. На групповом этапе квалификации на Мундиаль "сине-желтые" сыграют против Франции, Азербайджана и Исландии.

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