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Канада – Украина: где и когда смотреть товарищеский матч
Поединок состоится 7 июня на стадионе BMO Field в Торонто.
В субботу, 7 июня, сборная Украины по футболу сыграет с командой Канады на товарищеском турнире Canadian Shield-2025.
Поединок состоится на стадионе BMO Field в Торонто, который в 2026 году будет принимать встречи финальной части чемпионата мира.
Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.
Где смотреть матч Канада – Украина
Прямая трансляция матча Канада – Украина будет доступна на медиасервисе MEGOGO, а также бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Канада – Украина.
После игры с Канадой команда Сергея Реброва проведет еще один матч в рамках Canadian Shield-2025. Во вторник, 10 июня, "сине-желтые" сразятся с Новой Зеландией.
Напомним, в сентябре этого года сборная Украины будет стартовать в отборе на чемпионат мира-2026. На групповом этапе квалификации на Мундиаль "сине-желтые" сыграют против Франции, Азербайджана и Исландии.