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Канада – Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча
Текстовый репортаж контрольного поединка "сине-желтых" с канадцами.
В субботу, 7 июня, сборная Украины по футболу сыграет с командой Канады на товарищеском турнире Canadian Shield-2025.
Матч состоится на стадионе BMO Field в Торонто, который в 2026 году будет принимать встречи финальной части чемпионата мира.
Стартовый свисток поединка Канада – Украина прозвучит в 22:30 по киевскому времени.
После игры с Канадой команда Сергея Реброва проведет еще один матч в рамках Canadian Shield-2025. Во вторник, 10 июня, "сине-желтые" посоревнуются с Новой Зеландией. Начало встречи – в 23:50 по киевскому времени.
В сентябре этого года сборная Украины будет стартовать в отборе на чемпионат мира-2026. На групповом этапе квалификации на Мундиаль "сине-желтые" сыграют против Франции, Азербайджана и Исландии.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Канада – Украина.