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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
1 хв

Канада – Україна: онлайн-трансляція товариського матчу

Текстовий репортаж контрольного поєдинку "синьо-жовтих" з канадцями.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © УАФ

У суботу, 7 червня, збірна України з футболу зіграє з командою Канади на товариському турнірі Canadian Shield-2025.

Матч відбудеться на стадіоні BMO Field у Торонто, який 2026 року прийматиме зустрічі фінальної частини чемпіонату світу.

Стартовий свисток поєдинку Канада – Україна пролунає о 22:30 за київським часом.

Після гри з Канадою команда Сергія Реброва проведе ще один матч у межах Canadian Shield-2025. У вівторок, 10 червня, "синьо-жовті" позмагаються з Новою Зеландією. Початок зустрічі – о 23:50 за київським часом.

У вересні цього року збірна України стартуватиме у відборі на чемпіонат світу-2026. На груповому етапі кваліфікації на Мундіаль "синьо-жовті" зіграють проти Франції, Азербайджану та Ісландії.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Канада – Україна.

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