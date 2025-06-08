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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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162
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Ворог атакує Україну БпЛА: напрямок руху цілей

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 8 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня та сходу.

  • Ударний БпЛА на півдні Вінниччини!

  • Дві групи ударних БпЛА у центрі та на заході Харківської області, курс на захід.

  • Ще одна група ударних БпЛА на кордоні Миколаївської та Кіровоградської областей

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної російської атаки в Луцьку пошкоджено багатоповерхівку. Рятувальники евакуювали з будинку п’ятьох людей.

Ми раніше інформували, що у Києві під час ліквідації наслідків атаки російських дронів загинули троє рятувальників.

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