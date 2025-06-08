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Ворог атакує Україну БпЛА: напрямок руху цілей
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 8 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня та сходу.
Ударний БпЛА на півдні Вінниччини!
Дві групи ударних БпЛА у центрі та на заході Харківської області, курс на захід.
Ще одна група ударних БпЛА на кордоні Миколаївської та Кіровоградської областей
Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної російської атаки в Луцьку пошкоджено багатоповерхівку. Рятувальники евакуювали з будинку п’ятьох людей.
Ми раніше інформували, що у Києві під час ліквідації наслідків атаки російських дронів загинули троє рятувальників.