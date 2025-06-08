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Враг атакует Украину БПЛА: направление движения целей
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 8 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга и востока.
Ударный БпЛА на юге Винницкой области!
Две группы ударных БпЛА в центре и западе Харьковской области, курс на запад.
Еще одна группа ударных БПЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей
Ранее сообщалось, что в результате ночной российской атаки в Луцке повреждена многоэтажка. Спасатели эвакуировали из дома пятерых человек .
Мы ранее информировали, что в Киеве во время ликвидации последствий атаки российских дронов погибли три спасателя .