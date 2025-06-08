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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Враг атакует Украину БПЛА: направление движения целей

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 8 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга и востока.

  • Ударный БпЛА на юге Винницкой области!

  • Две группы ударных БпЛА в центре и западе Харьковской области, курс на запад.

  • Еще одна группа ударных БПЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей

Ранее сообщалось, что в результате ночной российской атаки в Луцке повреждена многоэтажка. Спасатели эвакуировали из дома пятерых человек .

Мы ранее информировали, что в Киеве во время ликвидации последствий атаки российских дронов погибли три спасателя .

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