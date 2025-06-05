Трофей чемпіонату світу з футболу / © Associated Press

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6-7 червня відбудуться матчі 3-го туру європейського відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу.

Збірна України, як і низка інших національних команд, пропустить другий тур кваліфікації на Мундіаль. Підопічні Сергія Реброва у червні зіграють на товариському турнірі Canadian Shield у Торонто, де проведуть спаринги з Канадою та Новою Зеландією.

Відбір на ЧС-2026 "синьо-жовті" розпочнуть у вересні 2025 року. На груповому етапі кваліфікації українці позмагаються проти Ісландії, Азербайджану та Франції.

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Відбір на ЧС-2026: розклад і результати матчів 3-го туру

П'ятниця, 6 червня

Група J. 21:45. Уельс – Ліхтенштейн

Група L. 21:45. Чехія – Чорногорія

Група I. 21:45. Норвегія – Італія

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Група J. 21:45. Північна Македонія – Бельгія

Група I. 21:45. Естонія – Ізраїль

Група L. 21:45. Гібралтар – Хорватія

Субота, 7 червня

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Група H. 16:00. Боснія і Герцеговина – Сан-Марино

Група G. 19:00. Мальта – Литва

Група K. 19:00. Андорра – Англія

Група K. 21:45. Албанія – Сербія

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Група G. 21:45. Фінляндія – Нідерланди

Група H. 21:45. Австрія – Румунія

Формат європейського відбору на ЧС-2026

На ЧС-2026 вийдуть 16 європейських збірних. 12 переможців груп напряму потраплять до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

Груповий раунд європейського відбору на ЧС-2026 триватиме від березня до листопада 2025 року. Стикові матчі плейоф відбудуться у березні 2026 року, вони складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів.

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Коли та де відбудеться фінальна частина ЧС-2026

ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.