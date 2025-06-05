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Відбір на ЧС-2026: розклад і результати матчів 3-го туру
Календар і результати усіх поєдинків третього туру європейської кваліфікації до Мундіалю 2026 року.
6-7 червня відбудуться матчі 3-го туру європейського відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу.
Збірна України, як і низка інших національних команд, пропустить другий тур кваліфікації на Мундіаль. Підопічні Сергія Реброва у червні зіграють на товариському турнірі Canadian Shield у Торонто, де проведуть спаринги з Канадою та Новою Зеландією.
Відбір на ЧС-2026 "синьо-жовті" розпочнуть у вересні 2025 року. На груповому етапі кваліфікації українці позмагаються проти Ісландії, Азербайджану та Франції.
Відбір на ЧС-2026: розклад і результати матчів 3-го туру
П'ятниця, 6 червня
Група J. 21:45. Уельс – Ліхтенштейн
Група L. 21:45. Чехія – Чорногорія
Група I. 21:45. Норвегія – Італія
Група J. 21:45. Північна Македонія – Бельгія
Група I. 21:45. Естонія – Ізраїль
Група L. 21:45. Гібралтар – Хорватія
Субота, 7 червня
Група H. 16:00. Боснія і Герцеговина – Сан-Марино
Група G. 19:00. Мальта – Литва
Група K. 19:00. Андорра – Англія
Група K. 21:45. Албанія – Сербія
Група G. 21:45. Фінляндія – Нідерланди
Група H. 21:45. Австрія – Румунія
Формат європейського відбору на ЧС-2026
На ЧС-2026 вийдуть 16 європейських збірних. 12 переможців груп напряму потраплять до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.
Груповий раунд європейського відбору на ЧС-2026 триватиме від березня до листопада 2025 року. Стикові матчі плейоф відбудуться у березні 2026 року, вони складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів.
Коли та де відбудеться фінальна частина ЧС-2026
ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.