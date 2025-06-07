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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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975
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1 хв

Операція "Павутина": як український дрон уразив бомбардувальник Ту-22М3 (повне відео)

На відео видно, як безпілотник вилітає з даху модульного будинку та без перешкод залітає на військовий аеродром РФ.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
атака українського дрона

Атака українського дрона під час операції "Павутина" / © скриншот з відео

У суботу, 7 червня, Служба безпеки України оприлюднила нове відео із спецоперації «Павутина», під час якої було вражено десятки російських літаків на 4 аеродромах в різних регіонах РФ.

На опублікованих кадрах можна спостерігати повний політ одного з FPV-дронів.

На відео видно, як безпілотник вилітає з даху модульного будинку пролітає значну відстань та без перешкод залітає на територію аеродромі «Бєлая» в Іркутській області, з якого уже підіймається дим від раніше уражених літаків.

Дрон зависає у повітрі та обирає ціль — стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

У СБУ нагадали, що під час спецоперації Павутина, таких ударів було завдано одразу по 4 військових аеродромах Росії: «Олєнья», «Іваново», «Дягілєво» та «Бєлая». Там базувалася стратегічна авіація держави-агресорки, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.

Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації Служби безпеки «Павутина», перевищує 7 мільярдів доларів США.

Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю, серед яких літаки «А-50», «Ту-95», «Ту-22», «Ту-160», а також «Ан-12» та «Іл-78».

Нагадаємо, у Росії почалася істерика після операції «Павутина» — перевіряють усі вантажівки, шукаючи в них українські дрони.

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