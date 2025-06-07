Ветерана не допустили до іспиту з водіння, бо в нього протез

Русланові Сербову не дозволили складати іспит із водіння мотоциклом, бо він на протезі

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Ветерану, захисникові «Азовсталі» Руслану Сербову, який втратив на війні ногу і носить протез, не дозволили складати іспит із водіння мотоциклом у Сервісному центрі МВС.

Про скандал розповів сам військовий на сторінці Instagram.

«Прийшов здавати в Мрео права на категорію, на мотоцикл — відмовили, бо протез на нозі. Це не новий сюжет для фільму чи фантастичної книги. А реальність. Дискримінація та просто крінж», — обурюється боєць.

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Він розповів, що має досвід водіння на категорію «B» (легкові авто) та «С» (вантажівки до 7,5 тонн) вже багато років. Руслан каже, що здавав на постійне водійське посвідчення вже в 2022 році, уже після поранення та протезування.

«Декілька місяців навчався в приватній школі з інструкторами на категорію „А“, маю свій особистий мотоцикл, але як прийшов на екзамен та побачили ногу — відмовили. Чи є майбутнє в цій країні? Іспанський сором та крінж. Письмову відмову відмовились надати вони. Я не збираюсь їздити без прав», — наголосив він.

На ситуацію відреагував заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Він обурився, що представники різних інституцій, закладів тощо взагалі очевидно не розуміють, в якій реальності живуть.

«Треба враховувати, що ветеранів в майбутньому буде в десятки разів більше. Відсутність системної роботи з працівниками установ, взагалі із цивільними, відсутність чіткої комунікаційної стратегії у ветеранській політиці призведе до вкрай серйозних наслідків», — наголосив Жорін.

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Хто такий Руслан Сербов

Як розповіли «Факти», услан Сербов «Давид» — військовий який брав участь у боях в Маріуполі на «Азовсталі». У 2017 році від долучився до полку Азов, а 2022-го у перший день став на захист Київщини. В Маріуполь він потрапив гелікоптером, коли місто було вже оточене.

Раніше повідомлялося, що на Волині чоловік побив до крові 21-річного військового на протезі.