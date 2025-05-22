- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 119
- Час на прочитання
- 1 хв
На Волині чоловік побив до крові 21-річного військового на протезі (відео 18+)
На Волині жорстоко побили молодого ветерана на протезі.
У Нововолинську (Волинська область) 55-річний чоловік жорстоко побив 21-річного військового на протезі.
Про це передає поліція Волинської області. Відео інциденту з’явилося у Мережі.
За словами правоохоронців, під час конфлікту після розпиття алкогольних напоїв, 55-річний чоловік побив 21-річного військового, що втратив ногу і пересувався на протезі.
«Постраждалий звернувся за допомогою до медиків. Порушник — цивільний громадянин з ознаками психічної хвороби. Наразі встановлюються всі обставини. Досудове розслідування триває», — йдеться в повідомленні.
За фактом завдання легких тілесних ушкоджень поліція розпочала кримінальне провадження.
Увага! Відео містить сцени насильства і жорстокості (18+).
Раніше повідомлялося, що на Львівщині 8 чоловіків жорстоко побили ветерана-працівника ТЦК.