Скриншот з відео побиття військового на протезі

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У Нововолинську (Волинська область) 55-річний чоловік жорстоко побив 21-річного військового на протезі.

Про це передає поліція Волинської області. Відео інциденту з’явилося у Мережі.

За словами правоохоронців, під час конфлікту після розпиття алкогольних напоїв, 55-річний чоловік побив 21-річного військового, що втратив ногу і пересувався на протезі.

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«Постраждалий звернувся за допомогою до медиків. Порушник — цивільний громадянин з ознаками психічної хвороби. Наразі встановлюються всі обставини. Досудове розслідування триває», — йдеться в повідомленні.

За фактом завдання легких тілесних ушкоджень поліція розпочала кримінальне провадження.

Увага! Відео містить сцени насильства і жорстокості (18+).

Дата публікації 19:20, 22.05.25 Кількість переглядів 8 На Волині чоловік побив до крові 21-річного військового на протезі (відео 18+)

Раніше повідомлялося, що на Львівщині 8 чоловіків жорстоко побили ветерана-працівника ТЦК.

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