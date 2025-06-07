Операция "Паутина": как украинский дрон поразил бомбардировщик Ту-22М3 (полное видео)

Атака украинского дрона во время операции "Паутина" / © скриншот с видео

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В субботу, 7 июня, Служба безопасности Украины обнародовала новое видео со спецоперации «Паутина», во время которой были поражены десятки российских самолетов на 4 аэродромах в разных регионах РФ.

На опубликованныхкадрах можно наблюдать полный полет одного из FPV-дронов.

На видео видно, как беспилотник вылетает с крыши модульного здания, пролетает значительное расстояние и без помех залетает на территорию аэродрома «Белая» в Иркутской области, с которого уже поднимается дым от ранее пораженных самолетов.

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Дрон зависает в воздухе и выбирает цель — стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Дата публикации 17:05, 07.06.25 Количество просмотров 37 Полет украинского дрона во время операции "Паутина"

В СБУ напомнили, что во время спецоперации Паутина, такие удары были нанесены сразу по 4 военным аэродромам России: «Оленья», «Иваново», «Дягилево» и «Белая». Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.

Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности «Паутина», превышает 7 миллиардов долларов США.

Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты «А-50», «Ту-95», «Ту-22», «Ту-160», а также «Ан-12» и «Ил-78».

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Напомним, в России началась истерика после операции «Паутина» — проверяют все грузовики, ища в них украинские дроны