Украина вынуждена импортировать рожь: как это повлияет на цены на хлеб

Хлеб / © Pixabay

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В Украинев сезоне 2025/26 ожидается полный дефицит ржи, что приведет к подорожанию ржаного хлеба и может заставить некоторых производителей вообще прекратить его выпекание.

Об этом сообщил директор союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, в 2025 году урожай пшеницы в Украине составит около 20 млн тонн, что более чем достаточно для внутреннего рынка:

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«Относительно объемов производства пшеницы в 2025 году, то по разным оценкам, плюс-минус, 20 млн тонн в Украине будет. Этого объема более чем достаточно, чтобы внутренней проблемы с мукой и хлебом не было.»

Родион Рыбчинский рассказал, что сейчас Украина частично перерабатывает рожь из Польши, а для выпечки ржаного хлеба используют муку из Балтии. Такие реалии сегодня в мукомольной отрасли.

Главная причина дефицита — аграрии не хотят сеять рожь, потому что она дает урожай в среднем на треть меньше, чем пшеница. Кроме того, рожь покупают преимущественно внутри страны, поэтому спрос ограничен. За год цена на рожь поднялась почти вдвое: с 6000-7000 грн до 12 000-14 000 грн за тонну. Ранее дефицит покрывался белорусской рожью, но теперь этого нет, и украинским фермерам трудно конкурировать.

Также дорожает ржаная мука: если в мае 2024 года она стоила 10 000 грн за тонну, то теперь цена поднялась до 18 000 грн за украинскую и 20 000 грн за импортную. Из-за этого многие производители могут вообще перестать выпекать ржаной хлеб.

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Рыбчинский говорит, что в сезоне 2025/26 Украина будет испытывать дефицит ржи и придется покупать ее за рубежом по европейским ценам. Но это может заставить фермеров увеличить посевы ржи в 2026 году, что выровняет ситуацию на рынке.

Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить домашний хлеб и публиковали рецепты.