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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Удар РФ по Чернігову: яка загальна кількість жертв

У Чернігові завершені аварійно-рятувальні роботи після обстрілу РФ.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Наслідки обстрілу Чернігова

Наслідки обстрілу Чернігова / © Чернігівська міська рада

Російські війська 6 червня вдарили по Чернігову, вбивши цивільних людей. З-під завалів рятувальники деблокували тіла 2 загиблих.

Про це повідомили в ДСНС України.

Як відомо, через влучання РФ у місті також пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, дитячий садок, об’єкти інфраструктури.

Нагадаємо, армія РФ 6 червня завдала удару по Чернігову. Внаслідок обстрілу постраждали чотири людини. Ще двоє — перебували під завалами.

«Підбили підсумки ліквідації наслідків після нічної атаки ворога. На місці працюють всі комунальні служби. Керівники комунальних підприємств намагатимуться до кінця доби відновити електроживлення та водопостачання», — повідомив Брижинський.

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