Трофей чемпіонату світу з футболу / © Associated Press

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9-10 червня відбудуться матчі 4-го туру європейського відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу.

Збірна України, як і низка інших національних команд, пропустить четвертий тур кваліфікації на Мундіаль. Підопічні Сергія Реброва зараз грають на товариському турнірі Canadian Shield у Торонто, де 7 червня програли Канаді, а 10 червня зустрінуться з Новою Зеландією.

Відбір на ЧС-2026 "синьо-жовті" розпочнуть у вересні 2025 року. На груповому етапі кваліфікації на Мундіаль українці позмагаються проти Ісландії, Азербайджану та Франції.

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Відбір на ЧС-2026: розклад і результати матчів 4-го туру

Понеділок, 9 червня

Група J. 17:00. Казахстан – Північна Македонія

Група L. 21:45. Хорватія – Чехія

Група I. 21:45. Італія – Молдова

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Група J. 21:45. Бельгія – Уельс

Група I. 21:45. Естонія – Норвегія

Група L. 21:45. Фарерські острови – Гібралтар

Вівторок, 10 червня

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Група K. 21:45. Сербія – Андорра

Група H. 21:45. Румунія – Кіпр

Група G. 21:45. Фінляндія – Польща

Група K. 21:45. Латвія – Албанія

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Група H. 21:45. Сан-Марино – Австрія

Група G. 21:45. Нідерланди – Мальта

На нашому сайті можна переглянути усі групи та турнірні таблиці європейського відбору на ЧС-2026, що оновлюються після зіграних матчів.

Формат європейського відбору на ЧС-2026

На ЧС-2026 вийдуть 16 європейських збірних. 12 переможців груп напряму потраплять до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

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Груповий раунд європейського відбору на ЧС-2026 триватиме від березня до листопада 2025 року. Стикові матчі плейоф відбудуться у березні 2026 року, вони складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів.

Коли та де відбудеться фінальна частина ЧС-2026

ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.