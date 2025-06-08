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Відбір на ЧС-2026: розклад і результати матчів 4-го туру
Календар і результати усіх поєдинків четвертого туру європейської кваліфікації до Мундіалю 2026 року.
9-10 червня відбудуться матчі 4-го туру європейського відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу.
Збірна України, як і низка інших національних команд, пропустить четвертий тур кваліфікації на Мундіаль. Підопічні Сергія Реброва зараз грають на товариському турнірі Canadian Shield у Торонто, де 7 червня програли Канаді, а 10 червня зустрінуться з Новою Зеландією.
Відбір на ЧС-2026 "синьо-жовті" розпочнуть у вересні 2025 року. На груповому етапі кваліфікації на Мундіаль українці позмагаються проти Ісландії, Азербайджану та Франції.
Відбір на ЧС-2026: розклад і результати матчів 4-го туру
Понеділок, 9 червня
Група J. 17:00. Казахстан – Північна Македонія
Група L. 21:45. Хорватія – Чехія
Група I. 21:45. Італія – Молдова
Група J. 21:45. Бельгія – Уельс
Група I. 21:45. Естонія – Норвегія
Група L. 21:45. Фарерські острови – Гібралтар
Вівторок, 10 червня
Група K. 21:45. Сербія – Андорра
Група H. 21:45. Румунія – Кіпр
Група G. 21:45. Фінляндія – Польща
Група K. 21:45. Латвія – Албанія
Група H. 21:45. Сан-Марино – Австрія
Група G. 21:45. Нідерланди – Мальта
На нашому сайті можна переглянути усі групи та турнірні таблиці європейського відбору на ЧС-2026, що оновлюються після зіграних матчів.
Формат європейського відбору на ЧС-2026
На ЧС-2026 вийдуть 16 європейських збірних. 12 переможців груп напряму потраплять до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.
Груповий раунд європейського відбору на ЧС-2026 триватиме від березня до листопада 2025 року. Стикові матчі плейоф відбудуться у березні 2026 року, вони складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів.
Коли та де відбудеться фінальна частина ЧС-2026
ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.