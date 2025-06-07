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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Вночі в Дніпрі сталися вибухи: що відомо про атаку росіян

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Ракетний удар.

Ракетний удар. / © Associated Press

Вночі проти 7 червня Дніпропетровська область пережила комбіновану атаку армії РФ. ППО збили шість ракет та 27 БпЛА. Зокрема, під ударом опинилося Дніпро.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У Дніпрі через російський обстріл пошкоджено інфраструктуру, підприємство, навчальний заклад і декілька десятків гаражів. Зайнялася автівка. У багатоповерхівках потрощені вікна. Крім того, постраждали жінки 45 та 88 років.

У Павлограді пошкоджено підприємство та багатоквартирні будинки. Зайнялися автомобілі, дев’ять - знищено повністю.

Зранку окупаційна армія вдарила по Нікопольщині fpv-дронами та важкою артилерією. Атаковано сам Нікополь та Марганецька громада.

Як повідомлялося, у Дніпрі вночі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Окрім того, гучно було і в Павлограді.

Нагадаємо, напередодні вночі РФ потужно вдарила по Україні. Зокрема, під ударом були Луцьк та Тернопіль. Атаки на ці міста були одними з найпотужніших за час війни. Зокрема, в Луцьку “Шахед” влетів у багатоповерхівку, де загинуло двоє людей - молода пара.

За інформацією ПС, РФ масовано вдарила по Україні, застосувавши 452 повітряні цілі. Сили ППО знешкодили 406 ракет і дронів.

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