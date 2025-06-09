Magura V7 / © ГУР Міноборони

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Україна здійснила значний технологічний прорив у галузі безпілотних бойових систем за останні три роки. Одним із найсучасніших досягнень став багатоцільовий морський дрон Magura V7, який втілює нову стратегію ведення війни на воді. У травні він став учасником унікальної бойової операції.

Про це пише The New York Times.

Безпілотник Magura V7має форму обтічного швидкісного катера та оснащений ракетами по обидва боки. Його ключова перевага — здатність діяти у відкритому морі протягом тривалого часу, влаштовуючи засідки на російські бойові літаки та завдаючи раптових ударів.

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У травні цей дрон став учасником унікальної бойової операції. За інформацією з українських джерел, Magura V7 разом з іншими морськими безпілотниками брав участь у знищенні двох російських винищувачів Су-30. Це стало першим зафіксованим випадком у світі, коли безпілотний катер вразив військовий літак під час реального бою.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначають, що Magura V7 виконує не лише автономні завдання — він також може виступати як плавальна платформа для запуску інших дронів, включно з безпілотниками-камікадзе. Фактично, це мобільна база для координації складних операцій на морі.

«Ці дрони являють собою майбутнє», — акцентував представник ГУР Андрій Юсов під час офіційної презентації нового озброєння.

Водночас фінський військовий аналітик Пасі Паройнен зауважив, що хоча Magura V7 сам собю не є вирішальним фактором у війні, у поєднанні з іншими технологіями цей дрон може суттєво змінити перебіг бойових дій.

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Характеристики дрона Magura V7

Magura V7 має підвищену мореплавність, більшу автономність і збільшений радіус дії. Він може виконувати різні функції, такі як розвідка, патрулювання та транспортна платформа для доставки вантажів.

Ось основні характеристики Magura V7:

Довжина: 7,2 м.

Вага: 3400 кг.

Корисне навантаження: до 650 кг.

Радіус дії: до 800 морських миль (1480 км).

Автономність: не менше 48 год., до 7 діб під час роботи від генератора.

Максимальна швидкість: не менше 39 вузлів (72 км/год).

Двигун: дизельний двигун потужністю 270 л.

Об’єм паливного бака: 1200 л.

Бойова частина: може оснащуватися кулеметом, ракетами, іншими бойовими модулями.

Морехідність: здатна працювати за хвилювання моря до 3 балів (висота хвиль до 1,25 м).

До слова, 7 червня українські військові збили російський багатоцільовий винищувач Су-35.

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, від початку повномасштабної війни підтверджено знищення близько 15 літаків Су-35. Але за неофіційними даними, може йтися про понад 25.

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