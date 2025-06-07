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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Спецоперація "Павутина": Зеленський розкрив несподівані подробиці

Під час планування грандіозної спецоперації зі знищення російської авіації водії не мали уявлення про справжній вміст вантажів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Російські водії вантажівок не знали про участь у спецоперації «Павутина», під час якої Україна атакувала військові аеродроми на території Росії.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю ABC News.

Дрони, які використовувалися для ударів, були замасковані у спеціально обладнаних контейнерах з відкидними дахами. Після доправки до місць запуску дахи дистанційно відкривалися, і безпілотники злітали до цілей.

«Вони нічого не знали. Вони просто виконували свою роботу», — зазначив Зеленський, наголосивши, що водії не мали уявлення про справжній вміст вантажів.

Нагадаємо, спецоперація СБУ під кодовою назвою «Павутина» спричинила потужний резонанс як у військовому, так і у дипломатичному вимірах.

Попередньо відомо про ураження понад 40 літаків, серед яких — стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160 та літаки-розвідники А-50У на пʼяти військових аеродромах РФ: «Бєлая», «Дягілєво», «Оленья», «Іваново», та «Воскресенськ» Московської області.

Це 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ.

За даними СБУ, орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації «Павутина», 7 млрд доларів США.

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