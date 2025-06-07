Спецоперация "Паутина": Зеленский раскрыл неожиданные подробности

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Российские водители грузовиков не знали об участии в спецоперации «Паутина», во время которой Украина атаковала военные аэродромы на территории России.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью ABC News.

Дроны, которые использовались для ударов, были замаскированы в специально оборудованных контейнерах с откидными крышами. После доставки в места запуска крыши дистанционно открывались, и беспилотники взлетали к целям.

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«Они ничего не знали. Они просто выполняли свою работу», — отметил Зеленский, подчеркнув, что водители не имели представления о подлинном содержании грузов.

Напомним, спецоперация СБУ под кодовым названием «Паутина» повлекла за собой мощный резонанс как в военном, так и в дипломатическом измерениях.

Предварительно известно о поражении более 40 самолетов, среди которых стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160 и самолеты-разведчики А-50У на пяти военных аэродромах РФ: «Белая», «Дягилево», «Оленья», «Иваново» и «Иваново».

Это 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ.

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По данным СБУ, ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, пораженная в результате спецоперации «Паутина», 7 млрд долларов США.