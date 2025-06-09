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Украина поразила аэродром "Саваслейка" в РФ: какие результаты
Генштаб ВСУ сообщил об успешном поражении аэродрома «Саваслейка», откуда взлетают истребители МиГ-31К для атак по Украине.
Силы обороны Украины 9 июня атаковали аэродром «Саваслейка» в Нижегородской области России. Там были поражены два вражеских военных самолета.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Поражение по аэродрому «Саваслейка» в ночь на 9 июня нанесли подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.
Генштаб акцентировал, что россияне используют этот аэродром для ударов по территории Украины. С него, в частности, регулярно взлетают истребители МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет «Кинжал».
«По предварительной информации, поражены две единицы авиационной техники врага (вероятно, самолеты МиГ-31 и Су-30/34) Результаты боевой работы уточняются», — говорится в заявлении.
Заметим, утром 9 июня в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога и ракетная опасность из-за взлета в РФ МиГ-31К.
Напомним, этой же ночью был поражен российский завод «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах. Украинская сторона отметила, что это «очень жирная цель», ведь завод задействован в цикле ракетостроения, включая «Искандеры».
К слову, накануне, 7 июня, украинские военные сбили российский многоцелевой истребитель Су-35.